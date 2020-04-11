Боевики на Донбассе семь раз обстреливали позиции Объединенных сил, трое военных ранены

Противник применил запрещенные Минскими соглашениями минометы и ствольную артиллерию 122-го калибра.

С начала сегодняшних суток боевики вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе совершили семь обстрелов позиций Объединенных сил, в результате которых трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, противник применил запрещенные Минскими соглашениями минометы и ствольную артиллерию 122-го калибра.

"С начала суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять обстрелов: дважды по направлению населенного пункта Голубовское, по украинским защитникам вблизи Новотошковского и трижды рядом с Новозвановкой.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции украинских военных неподалеку Славного и Широкиного.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима тишины. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Покровск Донецкой области для ознакомления с работой палаточного городка для больных COVID-19 66-го военного мобильного госпиталя.