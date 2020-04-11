Оккупанты ранили двух защитников под Новотошковским

Российские оккупационные войска 15 раз обстреляли ВСУ в течение 10 апреля.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил двое украинских военных получили осколочные ранения.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения ООС.

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«С начала текущих суток, 11 апреля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, вооруженные формирования РФ, кроме минометов, применяли на линии боевого соприкосновения артиллерию. Так, российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела от поселка Голубовское по нашим защитникам Новотошковского», - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что с 7:20 в течение более полутора часов террористы вели плотный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового вооружения. В течение этого времени они провели 4 выстрела из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 25 мин 120-го калибра. После 10:10 на этом же направлении вооруженные формирования РФ выпустили по защитникам Новотошковского еще несколько мин калибра 120 мм. Подразделения Объединенных сил, применяя имеющиеся дежурные огневые средства, каждый раз вели адекватные оборонительные действия из запрещенных образцов вооружения с целью подавления вражеской вооруженной активности.

«В результате вражеских обстрелов двое украинских героев получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное», - сообщили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.