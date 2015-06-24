Полторак: бойцы АТО стреляют по боевикам, когда те пытаются идти в наступление

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак. "Мы прекратили вести огонь, отвели тяжелое вооружение и отвечаем на огонь, только когда есть угроза захвата новых территорий, Когда террористические формирования под прикрытием вооруженных сил Российской Федерации пытаются перейти в наступление", – сказал Степан Полторак, сообщает радио "Свобода".

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Министр обороны приехал в Брюссель на встречу с представителями НАТО. Это его первый визит в штаб-квартиру Североатлантического альянса на посту министра обороны. В частности, он должен принять участие в заседании Комиссии Украина-НАТО и обсудить с представителями альянса исполнение минских договоренностей.

По словам министра обороны, Украина готова к продвижению вперед в этом, но только после выполнения всех пунктов договоренностей стороной противника.

Среди прочего, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти местные выборы. По мнению Степана Полторака, это невозможно. "Мы не можем проводить выборы на территориях, где царит беспорядок, где выборы могут проходить под давлением", – подчеркнул он.

Встреча украинского министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом запланирована на 25 июня. Кроме минских соглашений, планируется обсудить борьбу с коррупцией и темп реформ в Министерстве обороны.