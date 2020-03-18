Сегодня боевики 8 раз обстреляли украинских военных

Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе.

Так, 4 обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», а именно: вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины; неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов; в районе населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Песками - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", были зафиксированы 4 обстрела: в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины; из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Счастья- из 82-мм минометов - 2 мины; неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 12 мин; рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ адекватный ответ.

"Сегодня, 18 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в заметке.

Также в сообщении отмечается, что на участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Как сообщал УНИАН, в течение 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.