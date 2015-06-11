Порошенко прибыл на Донбасс, инспектирует оборонительные сооружения под Мариуполем (фото)

16:28, 11 июня 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко начал рабочую поездку в Донецкую область.

Порошенко / twitter.com/STsegolko

Его сопровождают нынешний, якобы уволенный, губернатор Донецкой области Александр Кихтенко и предполагаемый будущий губернатор Павел Жебривский, передает местный сайт 0629.

Известно, что президент уже проинспектировал укрепсооружение - опорный пункт №3. 

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"Президент осматривает фортификационные сооружения возле Мариуполя", - написал пресс-секретарь Порошенко.

Стало известно, что кортеж главы государства двигается без остановок, поэтому в городе не работают светофоры.

Сообщается, что во время этого визита президентская охрана усилена. Журналисты, руководители предприятий, представители райадминистраций и все, кто будет присутствовать на встрече с Порошенко, прошли через рамку-металлоискатель. Пропускают приглашенных только по утвержденным спискам.

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