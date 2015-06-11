Порошенко прибыл на Донбасс, инспектирует оборонительные сооружения под Мариуполем (фото)
Президент Украины Петр Порошенко начал рабочую поездку в Донецкую область.
Его сопровождают нынешний, якобы уволенный, губернатор Донецкой области Александр Кихтенко и предполагаемый будущий губернатор Павел Жебривский, передает местный сайт 0629.
Известно, что президент уже проинспектировал укрепсооружение - опорный пункт №3.
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"Президент осматривает фортификационные сооружения возле Мариуполя", - написал пресс-секретарь Порошенко.
Президент осматривает фортификационные сооружения возле Мариуполя pic.twitter.com/z0Kq8TAdl2
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 Июнь 2015
Стало известно, что кортеж главы государства двигается без остановок, поэтому в городе не работают светофоры.
Сообщается, что во время этого визита президентская охрана усилена. Журналисты, руководители предприятий, представители райадминистраций и все, кто будет присутствовать на встрече с Порошенко, прошли через рамку-металлоискатель. Пропускают приглашенных только по утвержденным спискам.