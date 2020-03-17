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Боевики били на Донбассе из минометов и гранатометов, ранен украинский военный

07:41, 17 марта 2020
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 5 обстрелов, а именно: дважды неподалеку населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм – 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Славное – из стрелкового оружия.

Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом Новотошковского – из противотанкового ракетного комплекса; неподалеку населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов – 3 мины.

Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщал УНИАН, 15 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, четверо украинских бойцов получили ранения.

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