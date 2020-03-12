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Зеленский: Украина не может в одностороннем порядке остановить войну на Донбассе

12:34, 12 марта 2020
Война
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Не все зависит только от Украины, подытожил Зеленский / president.gov.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве во время презентации с участием руководства государства системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

«Мы сегодня, к сожалению, живем в современном мире, где приоритет - не человек, а разные вещи в воюющем мире. Мы все знаем, что у нас война на востоке, где мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске с участием главы ОПУ Андрея Ермака и заместителя руководителя Администрации Путина Дмитрия Козака договорились об одновременном открытии двух контрольных пунктов выезда-въезда на Донбассе.

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