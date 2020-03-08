Вражеский обстрел под Марьинкой спровоцировал большой пожар, поврежден украинский опорный пункт (фото)

Пламя также вплотную приблизилось к домам местных жителей.

В результате обстрела российскими оккупационными войсками позиций военнослужащих Объединенных сил неподалеку прифронтовой Марьинки произошел крупный пожар, поврежден один из опорных пунктов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

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По свидетельству командира одного из подразделений, который защищает Марьинку, российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. Вследствие этих враждебных действий загорелась сухая трава. Пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей.

"Скорее всего стреляли трассирующими патронами. В результате загорелся сухостой в поле. Из-за сильного ветра пожар быстро дошел до наших позиций. Огонь повредил деревянные конструкции одного из наших опорников, но мы быстро потушили огонь. Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но, благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать", - отметил один из украинских защитников.

По его словам, украинским военнослужащим удалось уберечь от возгорания также и заброшенные здания Марьинки.

Он добавил, что тушили огонь всеми возможными средствами: перекапывали землю и засыпали пожар песком, а затем к ликвидации огня присоединились местные пожарные.

"Противник применяет различные приемы, чтобы "выкурить" нас с наших позиций. Поскольку расстояния между украинскими и враждебными позициями небольшие, а на поле хорошо пересохла растительность - такая тактика действий противника становится особенно опасной для мирного населения Донецкой и Луганской областей", - отметил командир взвода.

В пресс-центре ОС напоминают, что свидетельством таких действий врага стал масштабный пожар в селе Березово в Донецкой области, случившийся осенью прошлого года. Тогда в результате обстрелов российских оккупантов огонь с поля перекинулся на жилые дома, полностью выгорело шесть зданий.

"Сейчас оккупанты практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки. Чаще всего враг открывает огонь из пулеметов и гранатометов. Забрасывают наши позиции ВОГами. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек", - добавили в штабе.