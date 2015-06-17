Боевики перебили газопровод в Золотом Луганской области
17:14, 17 июня 2015Война
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Сегодня боевики во время обстрела города Золотое Попаснянского района Луганской области перебили газопровод, прокуратурой начато расследование.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной прокуратуры, установлено, что сегодня около 13.00 в результате мощных артобстрелов боевиками в городе Золотое перебит газопровод среднего давления.
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В результате большая часть жителей города остались без газоснабжения.
Сейчас в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт) проводятся первоочередные следственные действия.
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