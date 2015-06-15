Один из соратников главаря боевиков "Гиви" убит под Донецком - СМИ

Как сообщают "Подробности", по данным радиоперехвата, о смерти своего заместителя с позывным "Кошмар" сообщил сам "Гиви" по рации.

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"Командир "Гиви": "Убит "Кошмар". "Кошмар" - это позывной, он руководил позицией", - цитирует содержание радиоперехвата журналистка Ирина Баглай.

По ее словам, украинские бойцы перехватили разговор боевиков уже после боя под Донецком.

Отмечается, что в этом же перехвате "Гиви" жаловался на свое ранение.