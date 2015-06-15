Один из соратников главаря боевиков "Гиви" убит под Донецком - СМИ
18:47, 15 июня 2015Война
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Один из командиров подразделения "Сомали", которым руководит боевик Михаил Толстых под прозвищем "Гиви", умер в результате ранения после попадания снаряда 95-й бригады в штаб боевиков под Донецком.
REUTERS
Как сообщают "Подробности", по данным радиоперехвата, о смерти своего заместителя с позывным "Кошмар" сообщил сам "Гиви" по рации.
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"Командир "Гиви": "Убит "Кошмар". "Кошмар" - это позывной, он руководил позицией", - цитирует содержание радиоперехвата журналистка Ирина Баглай.
По ее словам, украинские бойцы перехватили разговор боевиков уже после боя под Донецком.
Отмечается, что в этом же перехвате "Гиви" жаловался на свое ранение.
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