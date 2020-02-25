Данилов верит в проведение выборов в ОРДЛО на 50%

СНБО хочет до конца года успеть вернуть контроль над государственным рубежом и организовать совместные патрули с членами местных общин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Олексей Данилов на 50% верит в проведение местных выборов на оккупированной части Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net на упоминание о словах бывшего спецпредставителя США Курта Волкера, который заявил, что сомневается в проведении таких выборов.

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«Другое дело, что Волкер не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100%. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%», – отметил Данилов.

Он добавил, что хочет до конца года успеть вернуть контроль над государственным рубежом и организовать совместные патрули с членами местных общин.

При этом Данилов уточнил, что со стороны ОРДЛО в такие группы могут входить лица, имеющие «паспорт Украины, а также регистрацию».

«Как будут формироваться патрули – это уже вопрос протоколов и согласований. В этом однозначно должна участвовать какая-то международная институция: пусть это будет ОБСЕ или любая другая, их в мире много», – отметил секретарь СНБО.

Владимир Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.