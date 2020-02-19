В МИД Швеции прокомментировали обострение ситуации на Луганщине

Произошедшее глава МИД назвала очередным нарушением Минских и "нормандских" договоренностей.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает вчерашнее обострение ситуации в районе Золотого Луганской области очередным нарушением Минских и "нормандских" договоренностей.

Об этом она написала в микроблоге Twitter 19 февраля.

"Тревожные сообщения о нападениях поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины вчера, убивших одного украинского солдата и ранивших шестерых. Очередное нарушение Минских соглашений и мер, согласованных на декабрьском саммите в Нормандии", - говорится в сообщении главы шведского МИД.

Как сообщал УНИАН, утром 18 февраля российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Луганщине. Оккупанты применяли ствольную артиллерию калибров 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм, крупнокалиберные пулеметы, танки и гранатометы различных систем.

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Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое - контузию. Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска таким образом хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.