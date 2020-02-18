Ударили в стык двух бригад: появились детали боя с оккупантами возле Золотого

Оккупанты использовали предварительное огневое подавление украинской системы обороны, что свидетельствует о предварительной подготовке противника к боевым действиям.

Российские оккупационные войска на Донбассе при попытке прорыва линии разведения у Золотого работали против защитников Украины двумя ударными группами – артиллерией и минометами.

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Об этом написал на странице в соцсети координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец. "Ударили в стык двух бригад, по классической схеме. Судя по всему, замысел командования противника – выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка – Крымское или по крайней мере оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки", – написал военный эксперт.

Машовец добавил, что еще одним участком приложения усилий противника стали Новотошковка и Орехово. По его словам, оккупанты хотели сковать тактические резервы Объединенных сил на указанном участке.

"И да, у нас есть потери. Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Ее характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям на этом участке", – предположил Машовец.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе. Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения. В результате боя один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.