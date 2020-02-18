Оккупанты захватили по меньшей мере одну украинскую позицию в районе Золотого – СМИ

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, четверо получили ранения.

Оккупационные российские войска захватили по меньшей мере одну украинскую позицию в районе Золотого.

Об этом пишет военный журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на собственные источники.

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«Большинство источников подтверждает захват врагом по меньшей мере одной украинской позиции», - сообщил он.

Также захват позиции подтвердил журналист Юрий Бутусов.

"По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне. Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг применил минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий ВСУ погиб, четверо получили ранения. В рядах оккупационных войск - один погибший и пятеро тяжело раненых.

Впоследствии в Офисе президента анонсировали заседание СНБО по ситуации на Донбассе, президент Владимир Зеленский заявил, что на этом заседании будут приняты решения о дальнейших шагах в связи с атакой оккупантов.