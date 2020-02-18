В результате боя вблизи Золотого погибло двое украинских военных - экс-замглавы ДонОГА (видео)

Бой все еще продолжается.

Бывший заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз в своем Facebook сообщает о двух погибших и четырех раненых украинских военных в результате боя вблизи Золотого.

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"Как сообщают мне мои ребята, у нас двое погибших и четверо раненых, один из раненых от госпитализации отказался. Противник применял ствольную артиллерию, но наши артиллеристы их заткнули", - написал Стокоз.

Также он опубликовал видео, на котором видно обстрелы.

По информации ТСН, в бою есть только трое раненых, они находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные потеряли позиции вблизи Золотого на Донбассе. В ООС сообщают о потерях среди украинских военных во время активной атаки боевиков 18 февраля.