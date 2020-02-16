Ситуация на Донбассе: боевики обстреливали военных из минометов возле Лебединского и Крымского

Всего боевики совершили пять обстрелов, потерь в рядах Объединенных сил нет.

С начала сегодняшних суток боевики на Донбассе обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил возле Лебединского и Крымского из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил на странице в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечернем сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела: рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - из 120-миллиметрового миномета - 20 мин.

"Сегодня, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре.