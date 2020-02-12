Украина передала перечень предприятий в ОРДЛО, которые требует вернуть в госсобственность – Олифер

Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на оккупированной Россией территории Донбасса.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона передала перечень предприятий на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, которые требует от российских наемников вернуть в государственную и частную собственность Украины.

Читайте такжеВ Минске практически согласовали разведение войск на одном участке – Олифер

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, рабочая подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопросы водообеспечения всего Донбасса, которые являются критическими и требуют действенных шагов всех участников Минского процесса, в т.ч. с привлечением Международного комитета Красного Креста.

"Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Предоставлен перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.