Украина передала уточненный список лиц, которых стремится освободить – пресс-секретарь Кучмы

К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона передала россиянам уточненный список лиц, которых стремится освободить.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Читайте такжеВ Минске практически согласовали разведение войск на одном участке – Олифер

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести", - написала она.

"К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье", - добавила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских лиц) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.