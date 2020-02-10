Боевики обстреляли позиции ВСУ недалеко от Орехово - Минобороны

По состоянию на полдень потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны, полковник Максим Праута во время брифинга.

"От начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь один раз, из станковых противотанковых гранатометов после 7 часов утра, обстреляв опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Орехово, что на Луганском направлении", - отметил он.

Праута уточнил, что по имеющейся на 12.30 информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС, один украинский защитник ранен.