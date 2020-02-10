Оккупанты "ДНР" опозорились "рекламой" с австралийским мальчиком

Пытаясь прорекламировать свою "ДНР", они присвоили фото ребенка из Австралии.

Боевики на временно оккупированном Донбассе опозорились, пытаясь прорекламировать свою террористическую "ДНР".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

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Так, оккупанты установили рекламу на бигборде. На нем сделали надпись, что "ДНР" уже 5 лет. Также они там разместили фотографию мальчика, который радостно съезжает с горки, и подписали, что ребенок родился в "ДНР".

Однако, как оказалось, фотографию они взяли не свою. На ней мальчик из Австралии, сфотографированый для рекламы отеля The Морнингтон Hotel.

"В Дирляндії показательно продолжают кормить население. Но они привыкли к этому. Наглядный пример с мальчиком на баннерах", - написал Анатолий Штефан.

Как сообщал УНИАН, на оккупированном Донбассе пророссийский боевик убил четырех человек, трое из них оказались его «коллегами», а затем застрелился сам.