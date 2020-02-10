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Оккупанты "ДНР" опозорились "рекламой" с австралийским мальчиком

12:47, 10 февраля 2020
Война
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Боевики использовали фото ребенка из другой рекламы / фото: Facebook/Анатолий Штефан

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

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Так, оккупанты установили рекламу на бигборде. На нем сделали надпись, что "ДНР" уже 5 лет. Также они там разместили фотографию мальчика, который радостно съезжает с горки, и подписали, что ребенок родился в "ДНР".

Однако, как оказалось, фотографию они взяли не свою. На ней мальчик из Австралии, сфотографированый для рекламы отеля The Морнингтон Hotel.

facebook/Анатолий Штефан

"В Дирляндії показательно продолжают кормить население. Но они привыкли к этому. Наглядный пример с мальчиком на баннерах", - написал Анатолий Штефан.

Как сообщал УНИАН, на оккупированном Донбассе пророссийский боевик убил четырех человек, трое из них оказались его «коллегами», а затем застрелился сам.

   

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