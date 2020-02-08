В ОРДЛО боевик убил "коллег" и застрелился – СМИ

Жертвой конфликта пьяных террористов стал также мирный житель.

На оккупированном Донбассе пророссийский боевик убил четырех человек, трое из них оказались его «коллегами», а затем застрелился сам.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на источник.

Читайте такжеКак российский вице-губернатор стал одним из главарей "ДНР"

Инцидент произошел в кафе в селе Чулковка на окраине Донецка. По словам собеседника, мужчины праздновали «День следственных органов МВД ДНР».

Во время празднования между ними и знакомыми из «органов внутренних дел» возник конфликт. Один из них расстрелял оппонентов и водителя такси из автомата Калашникова. После этого совершил самоубийство.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.