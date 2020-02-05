Боевики обстреляли жилой район Донецка для дискредитации ВСУ - штаб ООС

Командование ООС подчеркивает, что украинские военные никогда не будут вести огонь по целям противника в жилых кварталах.

Российско-оккупационные войска во вторник, 4 февраля, осуществили провокационный обстрел украинских военных и, не дождавшись ответа, открыли огонь по Петровскому району Донецка вблизи собственных позиций.

Как сообщает пресс-центр ООС, российские оккупационные власти в ОРДЛО не прекращают попытки дискредитировать украинских защитников из состава операции Объединенных сил, создавая фейковые сообщения на подконтрольных информационных ресурсах.

"Так, 4 февраля несколько российских СМИ, действующих на временно неподконтрольной Украине территории, распространили информацию о якобы обстреле со стороны подразделений операции Объединенных сил Петровского района Донецка, в результате чего были повреждены несколько домов. "Обстрел вёлся из гранатомётов СПГ, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении пропагандистских ресурсов", - сообщили в ООС.

"На самом де деле 4 февраля российская оккупанты с 7.00 до 7.25 сами осуществили провокационный обстрел украинских защитников и, не дождавшись ответа, открыли огонь по жилищному сектору неподалёку от собственных позиций, создавая "картинку" для приглашенных под это событие представителей СМИ, подконтрольных оккупационной власти", - отмечается в сообщении.

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Украинские военные заявляют, что при детальном изучении местности, тактико-технических характеристик имеющегося вооружения, порядка размещения позиций украинских защитников и вооруженных формирований Российской Федерации непричастность подразделений ООС к повреждениям домов на временно оккупированной территории Донецка становится вполне очевидной.

"Такие обвинения безосновательны и являются элементом информационной кампании против Украины. Подобные поступки российской оккупационной власти в очередной раз свидетельствуют о её заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня и Минские договоренности", - подчеркивают в ООС.

Обвиняя подразделения ООС в ухудшении ситуации безопасности, оккупанты пытаются скрыть собственные преступления против украинского народа. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и не будут вести огонь по целям противника, которые размещены в жилых кварталах, и никогда не будут создавать опасность для мирного населения.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.