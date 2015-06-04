В Госдуме обвинили Киев в обострении ситуации на Донбассе
02:46, 04 июня 2015Война
4443 0
Председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков обвинил Киев в обострении ситуации на Донбассе
Reuters
Председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков обвинил Киев в обострении ситуации на Донбассе и связал обстрелы в Марьинке с приближением даты, когда Евросоюзу предстоит решать судьбу санкций против России.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Чем ближе к дню, когда ЕС решает, продлить ли санкции против России, тем сильнее обстрелы Донбасса со стороны Киева. Жесткая закономерность», — отметил Пушков.
Чем ближе к дню, когда ЕС решает, продлить ли санкции против России, тем сильнее обстрелы Донбасса со стороны Киева. Жесткая закономерность.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 3, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что в районе Марьинки 3 июня в результате боев погибли трое украинских бойцов, 31 - ранен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter