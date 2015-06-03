Боевики обстреляли три блокпоста и КПП в зоне АТО, ранен военный

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«Так, по направлению населенного пункта Новоазовск террористы открывали минометный обстрел по контрольному пункту «Гнутово». Во время обстрела временно прекращался пропуск. Кроме того, террористы вели огонь из минометного и стрелкового оружия по блокпостам «Березовое», «Золотое» и «Майорское», на которых несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. Украинские военные открыли огонь и заставили врага отступить. В результате огневых противостояний и обстрела блокпоста «Березовое» один пограничник получил легкое ранение руки», - сообщили в ГПСУ.

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Кроме того, временно закрывался контрольный пункт «Бугас», поскольку после обстрелов на этом направлении были выявлены 4 невзорвавшиеся мины, отметили в ведомстве.