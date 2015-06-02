Миссия ОБСЕ в течение дня зафиксировала 109 взрывов вокруг Донецкого аэропорта

Как говорится в отчете миссии за 1 июня, который опубликован сегодня, наблюдатели продолжают фиксировать факты нарушения прекращения огня в районе Донецкого аэропорта.

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"В течение дня, находясь на наблюдательном посту Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка, наблюдатели мониторинговой миссии слышали всего 109 взрывов, которые в основном были исходным огнем с севера, северо-запада и северо-востока", - говорится в сообщении.

По оценке миссии, огонь был сопоставим с использованием такого тяжелого вооружения как 122-мм гаубицы, 120-мм и 82-мм минометы, а также легкого вооружения, как 23-мм зенитки.

При этом утверждается, что из-за ситуации с безопасностью, наблюдатели не посетили район Широкино.