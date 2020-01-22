Боевики обстреляли из гранатометов позиции Объединенных сил вблизи Павлополя – Минобороны

Потерь в результате этого обстрела нет.

Боевики на Донбассе утром обстреляли из гранатометов позиции Объединенных сил вблизи Павлополя.

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Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

«Около 8 утра российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные вблизи Павлополя. Противник вел огонь в течение 15 минут со стороны оккупированного населенного пункта Сосновское», - сказал пресс-секретарь.

По словам Прауты, потерь в результате этого обстрела с нашей стороны нет.

По состоянию на 12.30, по данным Минобороны, нарушений режима больше не было.

Как сообщал УНИАН, оккупационные войска на Донбассе за прошедшие сутки трижды обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди личного состава нет.