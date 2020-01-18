Оккупанты 8 раз обстреляли военных, ранили одного бойца – штаб

С началом этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески.

17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: вблизи населенного пункта Красногоровка – со станового противотанкового гранатомета – 2 выстрела; рядом с Широкиным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Павлополя – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Васильевки – из стрелкового оружия.

Три обстрела по нашим позициям противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", а именно: два раза рядом с населенным пунктом Орехово – из миномета калибра 120 мм - 4 мины и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского – из ручного противотанкового гранатомета – 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация скрыто испытывает на Донбассе образцы новейшего вооружения и военной техники, среди них - средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, стрелковое оружие и бронетехника.