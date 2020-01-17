Бронетехника и беспилотники: эксперты рассказали, какое новейшее вооружение РФ тайно испытывает на Донбассе

Военные формирования на Донбассе получают единичные образцы новейшего оружия именно для их тестирования в боевых условиях, считают эксперты.

Российская Федерация скрыто испытывает на Донбассе образцы новейшего вооружения и военной техники, среди них - средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, стрелковое оружие и бронетехника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили военные эксперты на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по словам директора информационного агентства «Оборонно-промышленный курьер» Дмитрия Козлова, новейший современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Былина» почему-то «заблудился» и оказался на Донбассе.

«Таких случаев множество. Парамилитарные подразделения, расположенные на Донбассе, не получают в массовом порядке новейшее российское оружие, это было бы опасно, но они получают единичные образцы именно для тестирования в боевых условиях», - добавил он.

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В свою очередь директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отметил, что РФ на Донбассе, кроме средств радиоэлектронной борьбы и противодействия, активно использует новейшие беспилотные авиационные комплексы, стрелковое оружие и бронетехнику, модернизированную по проектам, которых в Украине никогда не было.

«Я думаю, что российские военные под видом этих парамилитарных структур испытывают это оружие. Если о Сирии они говорят откровенно, то на Донбассе они все это скрывают. Но и нашей разведкой, и нашими неравнодушными гражданами все это неоднократно было продемонстрировано», - добавил он.