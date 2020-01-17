На Донбассе погиб солдат 72-й ОМБр Игорь Химичук

Старший солдат Химичук погиб в День памяти защитников Донецкого аэропорта от пули вражеского снайпера.

В результате вражеских обстрелов в четверг, 16 января, на Донбассе погиб военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук.

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Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

«Вчера, 16 декабря, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущен к исполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.