Выборы на Донбассе возможны после вывода Россией своих войск - США в ОБСЕ

Постпред США в ОБСЕ поддерживает проведение выборов после возвращения Украиной контроля над границей.

Соединенные Штаты призывают к восстановлению контроля Украиной над своей международной границей с Россией для проведения демократических выборов на ныне оккупированной части Донбасса.

Об этом сказал глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает РБК-Украина.

Он также добавил, что незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.

"Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины", - подчеркнул Гилмор.

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Он также привел в пример данные наблюдателей ОБСЕ, документирующих поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, "которые ежедневно перемещаются из России на восток Украины.

"Этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и справедливым местным выборам на Донбассе", - сказал Гилмор.

Он также от имени США призвал Россию "дать указание своим доверенным лицам прекратить преследование Специальной мониторинговой миссии, как того требуют обязательства Москвы по Минским соглашениям".

Напомним, ранее в Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию вывести ее войска и незаконные вооруженные формирования из оккупированного Донбасса и восстановить контроль Украины над границей для проведения честных выборов в регионе.