Оккупанты сегодня уже два раза ударили по силам ООС

Ночью противник почти час обстреливал защитников Марьинки, а утром вражеский обстрел такой же продолжительности был зафиксирован вблизи Орехово.

С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска на Донбассе осуществили 2 обстрела, потерь со стороны украинских военнослужащих нет.

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Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

Отмечается, что из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник ночью почти час обстреливал защитников Марьинки.

Утром вражеский обстрел такой же продолжительности был зафиксирован вблизи Орехово. Здесь оккупанты вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

«Потерь с нашей стороны нет», - сообщили в Минобороны.