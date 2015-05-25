В Артемовске двое местных задушили майора ВСУ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Сегодня в 10.45 в Артемовский горотдел милиции поступило сообщение об обнаружении тела военнослужащего Вооруженных сил Украины. По подозрению в убийстве задержан житель Артемовска. Его подельник установлен, проводятся мероприятия по его задержанию", - сказано в сообщении.

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Следствие установило, что накануне с погибшим офицером познакомились два местных жителя Артемовска, которые задушили его ремнем безопасности в своей машине. Тело майора вывезли на окраину города. При этом преступники забрали пистолет, деньги и мобильный телефон погибшего.