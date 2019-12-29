Ситуация на участках разведения сил на Донбассе стабильная - пресс-центр ООС

Разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне, неподалёку от Золотого - в конце октября, в районе Богдановка и Петровского - в ноябре.

Ситуация на участках разведения сил и средств в Донецкой и Луганской областях остается стабильной.

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Об этом пресс-центр Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тысяч пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

На участках разведения №2 (вблизи Золотого) и №3 (в районе Богдановка и Петровского) обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановка и Петровского - в ноябре.