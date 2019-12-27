От Мариуполя до Широкино: украинские бойцы устроили 10-километровый забег (фото, видео)
Украинские бойцы Объединенных сил на Приазовье провели забег, преодолев десятикилометровую дистанцию. Присоединиться к акции военные призывают также своих коллег.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
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“Старт – на крайнем блокпосте под Мариуполем, 10-километровый забег вдоль линии фронта и финиш – неподалеку Широкино. Так, военнослужащие соединения, что сейчас защищает позиции на Приазовском направлении операции Объединенных сил, начали челендж, к которому призывают присоединиться армейцев со всех подразделений от юга Донецкой области до севера Луганщины”, – говорится в сообщении.
Перед стартом военнослужащие провели коллективную разминку, а во время забега их состояние здоровья постоянно контролировали военные медики.
“В свою очередь, представители Совместного центра контроля и координации следили за соблюдением российскими оккупационными войсками режима прекращения огня”, – отмечают в штабе.
Бойцы преодолели десятикилометровую дистанцию почти за 45 минут. На финише участников забега встречали с духовым оркестром и горячим чаем.
“После забега военные передали челендж боевым собратьям из соседнего соединения, выполняющего боевые задания севернее”, – добавляют в штабе.