Боевики ночью перешли через Северский Донец и вступили в бой с силами АТО - Москаль

Боевики 21 мая обстреливали Станицу Луганскую, один военный ранен, перебит газопровод, поврежден один жилой дом.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, начиная с 22:00 и до полуночи Станицу Луганскую несколько раз обстреляли из минометов. На ул. Шевченко мина повредила жилой дом (к счастью, обошлось без раненых и погибших), на ул. Лебединского перебит газопровод. Большинство местных жителей почти до утра пряталась в подвалах.

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После полуночи диверсионная группа боевиков, пройдя через полуразрушенный мост на левый берег Северского Донца, контролируемый Украиной, начала бой с нашими силовиками. Нападение было отбито, однако в результате столкновения один украинский военный ранен.

"Через этот мост в Станицу неоднократно пробирались диверсанты, которые вступали в боевые столкновения с украинскими военными. Кроме того, под видом мирных жителей из оккупированных территорий проходили информаторы, которые сообщали врагу о дислокации и огневых точках наших военных. Две недели назад перестрелка в районе моста вспыхнула среди дня, и в зону огня попали несколько десятков мирных жителей, пытавшихся пройти из Станицы на правый берег реки (в так называемую «ЛНР»). Тогда чудом никто не пострадал", - отметил Москаль.

Учитывая эти и многие другие подобные факты пешеходное движение через полуразрушенный мост в Станице Луганской полностью перекрыто украинскими силовиками.