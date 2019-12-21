С начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных
14:03, 21 декабря 2019Война
5 0
Огонь велся на Луганском и Донецком направлениях, потерь среди украинских военных нет.
Потерь среди украинских военных нет / фото president.gov.ua
На Донбассе, с начала суток по состоянию на 12:30, подконтрольные России боевики дважды обстреляли позиции украинских военных.
Читайте такжеООС: враг стрелял 10 раз по украинским позициям и ранил двух военных
Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута сообщил на брифинге.
«Неподалёку от Зайцево на Луганском направлении около 7 часов утра начался обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил изо станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра, который длился 45 минут. На Донецком направлении также утром из станковых противотанковых гранатометов противник вел огонь по нашим позициям неподалеку от Новотроицкого», - сказал он.
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет, добавил Праута.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter