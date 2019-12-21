С начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных

Огонь велся на Луганском и Донецком направлениях, потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе, с начала суток по состоянию на 12:30, подконтрольные России боевики дважды обстреляли позиции украинских военных.

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Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута сообщил на брифинге.

«Неподалёку от Зайцево на Луганском направлении около 7 часов утра начался обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил изо станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра, который длился 45 минут. На Донецком направлении также утром из станковых противотанковых гранатометов противник вел огонь по нашим позициям неподалеку от Новотроицкого», - сказал он.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет, добавил Праута.