Россия направила на оккупированный Донбасс новый "гумконвой"
09:17, 19 декабря 2019Война
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В РФ уверяют, что в ОРДЛО везут медикаменты и новогодние подарки.
На Донбасс едет 96-й "гумконвой" / Фото tsn.ua
В МЧС России заявляют, что направили на оккупированную территорию Донбасса очередной - 96-й так называемый "гуманитарный конвой".
Об этом сообщается на сайте российского ведомства утром в четверг.
В сообщении сказано, что автомобили якобы движутся к российско-украинской границу, где разделятся на две части. Одна поедет в оккупированный Донецк, вторая - в Луганск. В РФ уверяют, что в ОРДЛО доставляют медикаменты и новогодние подарки.
В украинской Госпогранслужбе данный вопрос пока не комментировали.
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Как сообщал УНИАН, в ГПСУ ранее рассказали, каким образом проверяют российские "гумконвои".
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