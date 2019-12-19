Россия направила на оккупированный Донбасс новый "гумконвой"

В РФ уверяют, что в ОРДЛО везут медикаменты и новогодние подарки.

В МЧС России заявляют, что направили на оккупированную территорию Донбасса очередной - 96-й так называемый "гуманитарный конвой".

Об этом сообщается на сайте российского ведомства утром в четверг.

В сообщении сказано, что автомобили якобы движутся к российско-украинской границу, где разделятся на две части. Одна поедет в оккупированный Донецк, вторая - в Луганск. В РФ уверяют, что в ОРДЛО доставляют медикаменты и новогодние подарки.

В украинской Госпогранслужбе данный вопрос пока не комментировали.

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Как сообщал УНИАН, в ГПСУ ранее рассказали, каким образом проверяют российские "гумконвои".