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Россия направила на оккупированный Донбасс новый "гумконвой"

09:17, 19 декабря 2019
Война
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На Донбасс едет 96-й "гумконвой" / Фото tsn.ua

Об этом сообщается на сайте российского ведомства утром в четверг.

В сообщении сказано, что автомобили якобы движутся к российско-украинской границу, где разделятся на две части. Одна поедет в оккупированный Донецк, вторая - в Луганск. В РФ уверяют, что в ОРДЛО доставляют медикаменты и новогодние подарки.

В украинской Госпогранслужбе данный вопрос пока не комментировали.

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Как сообщал УНИАН, в ГПСУ ранее рассказали, каким образом проверяют российские "гумконвои".

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Теги: #Донбасс#Россия#гумконвой