Возле Троицкого пограничники вступили в бой с диверсантами. Ранен военный

12:33, 18 мая 2015
Война
5019 0
обновлено

Пограничники вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) боевиков вблизи населенного пункта Троицкое в Донецкой области.

REUTERS
 

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. "На помощь пограничному наряду отправились силы одной из военных комендатур. Бой продолжается", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики вступили в бой с силами АТО возле Счастья

В бою с диверсионно-разведывательной группой боевиков ранение получил военнослужащий Вооруженных сил.

"В результате боя с ДРГ ранение получил один военнослужащий ВСУ. Пограничники без потерь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "благодаря слаженным действиям пограничников и военнослужащих Вооруженных сил боевики понесли значительные потери и отступили".

Как сообщал УНИАН, вчера в районе Новомихайловки произошло боевое столкновение сил АТО с боевиками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter