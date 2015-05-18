Возле Троицкого пограничники вступили в бой с диверсантами. Ранен военный
Пограничники вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) боевиков вблизи населенного пункта Троицкое в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. "На помощь пограничному наряду отправились силы одной из военных комендатур. Бой продолжается", - говорится в сообщении.
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В бою с диверсионно-разведывательной группой боевиков ранение получил военнослужащий Вооруженных сил.
"В результате боя с ДРГ ранение получил один военнослужащий ВСУ. Пограничники без потерь", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что "благодаря слаженным действиям пограничников и военнослужащих Вооруженных сил боевики понесли значительные потери и отступили".
Как сообщал УНИАН, вчера в районе Новомихайловки произошло боевое столкновение сил АТО с боевиками.