Названы имена трех бойцов, погибших вчера на Донбассе (фото)

Также на странице бригады в Facebook опубликовано фото погибших военных.

9 декабря на Донбассе погибли трое бойцов - младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения, младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения, старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

"Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Также на странице бригады в Facebook опубликовано фото погибших военных.

Как сообщалось, 9 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.