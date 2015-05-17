Волонтеры сообщают о гибели 3 военных в зоне АТО
Вблизи поселка Луганское Артемовского района Донецкой области и в Счастье Луганской области погибли трое украинских военных.
Об этом на своих страницах в Facebook сообщают волонтеры Юрий Касьянов и Александр Рудоманов.
"Вчера (16 мая - УНИАН). Луганское. 30 бригада, 1 бат. Произошел бой, 2-200", - написал Рудоманов.
Вчора. Луганське. 30 бригада, 1 бат.Відбувся бій, 2-200.:(Posted by Олександр Рудоманов on 16 Май 2015 г.
По данным Касьянова, также ранены 5 военных.
"Под Артемовском понесла потери 30-я бригада – двое убитых, пятеро раненных. Сепары практически безнаказанно обстреливают наши позиции из танков, кроют артиллерией, тренируются по нам пускать ПТУРСы. Стреляют, стреляют, стреляют… А мы стоим за мир", - написал он.
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Еще один военный, по словам волонтера, погиб в Счастье.
"Не успели остыть следы бойцов 80-й бригады, внезапно выведенных из Счастья "на учения", как противник решил проверить нашу оборону. Завязался бой, погиб младший сержант 92-й отдельной механизированной бригады, есть раненные. Двое нападавших – военнослужащие российской диверсионно-разведывательной группы попали в плен. Таков первый кровавый итог очередной высокопоставленной глупости", - отметил Касьянов.
Не успели остыть следы бойцов 80-й бригады, внезапно выведенных из Счастья «на учения», как противник решил проверить на...Posted by Юрий Касьянов on 16 Май 2015 г.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 мая в зоне антитеррористической операции боевики обстреляли более 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.