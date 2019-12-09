В оккупированном Донецке открыли бюст Кобзону (фото)

Бюст находится в парке Ленинского комсомола.

В Донецке в понедельник, 9 декабря, открыли открыт бюст советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Памятник находится в парке Ленинского комсомола рядом с мемориалом экс-главарю "ДНР" Александру Захарченко.

В 2003 году в Донецке возле Дворца молодежи "Юность" был установлен прижизненный памятник Кобзону.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года после затяжной болезни.

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Справка УНИАН. Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами. Кроме эстрадной деятельности Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре.

Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы. Также Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области. Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.