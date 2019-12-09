Оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе за сутки

Боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На протяжении прошлых суток, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела: возле Васильевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки и Широкиного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 3 вражеских обстрела: возле Травневого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Крымского и Хутора Вольного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 7 декабря, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов погиб один украинский военный, еще двое ранены. Один боец также получил боевую травму.