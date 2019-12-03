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Зеленский присвоил имя погибшего Героя Украины десантному батальону 95-й бригады

13:17, 03 декабря 2019
Война
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Тарас Сенюк / Житомир.info

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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Соответствующий указ №873/2019 размещен на сайте главы государства.

«Присвоить имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем именовать его - 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины», - говорится в документе.

Отмечается, что президент отметил особые заслуги перед Родиной полковника Тараса Сенюка и образцовое выполнение поставленных задач личным составом 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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