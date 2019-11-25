Оккупанты сегодня 5 раз ударили по силам ООС

Потерь в результате сегодняшних обстрелов в рядах Объединенных сил не было.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

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Отмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

4 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич": дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник совершил 1 обстрел по укреплениям ОС: возле Марьинки - из стрелкового оружия.

«В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было», - сообщил пресс-центр ОС.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.