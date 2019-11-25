Боевики на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским военным

Оккупанты стреляли, в частности, из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

На протяжении прошлых суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил 6 обстрелов: возле Тарамчука и Березового – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм; вблизи Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского, зафиксирован вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Вчера потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье вечером, 24 ноября, в результате обстрела боевиками населенного пункта в районе Березового Донецкой области произошел крупный пожар в дачном поселке, полностью сгорели шесть зданий.