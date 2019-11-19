Оккупанты вчера били на всех направлениях: под Мариуполем ранен военный

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, враг вел огонь из пушек БМП.

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Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов: дважды возле Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Березового – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки и Гнутово – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов: неподалеку Крымского – из орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Луганского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Новотошковского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Травневого и Гладосово – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 18 ноября, на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.