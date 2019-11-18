Россия со своей территории атаковала украинские позиции на Донбассе - журналист

По данным журналиста Юрия Бутусова, в результате атаки российского беспилотника один украинский военный был тяжело ранен.

Украинские позиции у села Сизое под оккупированным Луганском были атакованы с территории Российской Федерации, в результате чего один военнослужащий получил тяжелые ранения.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Сизое находится на самой границе с РФ и близ линии фронта у Станицы Луганской, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату», - сообщил Бутусов.

По его данным, в результате атаки один украинский военный был тяжело ранен – он получил множественные осколочные ранения спины. Также журналист, ссылаясь на данные военных медиков, сообщил, что это не случайный взрыв, и ранение является боевым.

«Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Вполне вероятно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской. В любом случае, российское командование не могло не контролировать запуск беспилотника в этом районе», - отметил Юрий Бутусов.

«Не признанная война продолжается под аккомпанемент успокоительных политических заявлений, оторванных от реальности», - подытожил журналист.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.