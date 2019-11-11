Оккупанты на Донбассе семь раз открывали огонь: ранен военный

Тем временем в районе Золотого-4 продолжаются мероприятия по разведению.

В течение суток 11 ноября незаконные вооруженные группировки семь раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС)

Читайте такжеВойна на Донбассе: оккупанты за сутки 19 раз нарушили "тишину", активизировались снайперыПо данным штаба, один военнослужащий ВСУ получил ранения.

«Четыре обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: трижды у Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сводке.

Также в штабе зафиксировали обстрелы вблизи Гнутового, Верхнеторецкого и в районе Богдановки, однако утверждают, что обстрел произошел за пределами участка разведения войск.

По данным штаба ООС, продолжаются мероприятия по разведению в районе Золотого-4 (село Катериновка), завершено разминирование, сейчас демонтируют фортификационные сооружения.

Как ранее сообщал УНИАН, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донбасса.