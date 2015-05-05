Взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта можно восстановить - Пашинский

Взлетно-посадочная полоса Донецкого аэропорта пригодна к восстановлению, поэтому аэропорт до сих пор находится под пристальным наблюдением украинских сил.

Об этом председатель парламентского комитета по вопросам Нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил в эфире "5 канала".

"Могут ли там приземляться самолеты и не вредит ли нам это? Скорее всего, после проведения капитального ремонта эту полосу можно восстановить", - отметил председатель комитета ВР по вопросам Национальной безопасности и обороны.

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Впрочем, по его мнению, сейчас, после захвата границы, аэропорт не имеет военно-стратегического значения.

"Стратегическое значение Донецкого аэропорта было в тот период, когда мы еще держали границу. Я помню ту нашу логику, потому что мы боялись, что туда приземлятся военные самолеты России Ил-76, им там надо взлетно-посадочная полоса. После того, как граница была захвачена - с точки зрения переброски войск - Донецкий аэропорт не имеет никакого военно-стратегического значения", - добавил он.

Напомним, накануне в социальных сетях распространилось видео, снятое с беспилотника. На записи можно увидеть, что здания аэродрома разрушены, а вот на самой полосе значительных повреждений нет.