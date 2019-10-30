В штабе ООС объяснили, почему на Донбассе ввели "желтый" режим

Новый режим, в частности, объявлен для противодействия диверсионно-разведывательным группам боевиков.

Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий на Донетчине и Луганщине, поэтому их решили усилить.

Об этом заявили в пресс-центре штаба ООС, передает "Громадське".

«Если вчера был «зеленый», а сегодня «желтый», значит, по решению командования операции Объединенных сил, меры, которые принимались во время «зеленого» режима, были недостаточными. Главная цель введения «желтого» режима — усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», — отметили в штабе.

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Также новый режим предусматривает «внедрение строгого контроля за пребыванием и перемещением людей в районе проведения операции Объединенных сил».

На вопрос, связано ли это с пребыванием в Золотом добровольцев «Нацкорпуса», в пресс-центре ответили, что «такой информации нет».

В то же время там привели пример, что, в частности, новый режим объявлен для противодействия диверсионно-разведывательным группам боевиков. В частности, 29 октября в Архангельском Донецкой области ДРГ боевиков обстреляла беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Примеров множество, и они на самом деле актуальны и вполне логично (что такой режим объявили — ред.)», — заявили в пресс-центре.

Конкретных сроков действия более строгого режима в зоне ООС в штабе не имеют, «все зависит от ситуации». «Желтый» режим будет действовать, пока командование Объединенных сил не решит, что его надо смягчить или усилить.

Напомним, 30 октября штаб ООС ввел «желтый» режим, предусматривающий определенные ограничения в передвижении по территории и предоставляющий правоохранительным органам специальные полномочия.